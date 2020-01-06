Kriz yok sadece satışları azaldı!

Türkiye otomobil pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 azalarak 479 bin olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin verilerine göre otomobil satışları, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 azaldı.

Bu yıl 479 bin araç satışı olurken, 2018 yılında 620 bin 937 adet toplam satış gerçekleşmişti.

2019'da yapılan araç satışı, son 16 yılın en düşük satış sayısı oldu.

En çok satış yapan araçlar ise şöyle oldu:

Fiat: 76251 adet

Renault: 64977 adet

Volkswagen: 48496 adet

Ford: 47107 adet

Peugeot: 28861 adet

Toyota: 24301 adet

Hyundai: 23900 adet

Honda: 20354 adet

Dacia: 20006 adet

Opel: 18059 adet