Kriz yok sadece satışları azaldı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin verilerine göre otomobil satışları, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 azaldı.
Bu yıl 479 bin araç satışı olurken, 2018 yılında 620 bin 937 adet toplam satış gerçekleşmişti.
2019'da yapılan araç satışı, son 16 yılın en düşük satış sayısı oldu.
En çok satış yapan araçlar ise şöyle oldu:
Fiat: 76251 adet
Renault: 64977 adet
Volkswagen: 48496 adet
Ford: 47107 adet
Peugeot: 28861 adet
Toyota: 24301 adet
Hyundai: 23900 adet
Honda: 20354 adet
Dacia: 20006 adet
Opel: 18059 adet