Kritik İdlib zirvesi bugün: Erdoğan Moskova'ya gidiyor

İdlib'de bir süredir devam eden çatışmaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya giderek Putin ile görüşecek.

İdlib'de bir süredir devam eden ve çok sayıda ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek olan Erdoğan, zirveden mutabakat çıkmasını beklediğini söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Zirve öncesi uzun çatışmaların yaşandığı kritik Serakib kasabası Suriye Ordusu ve Rusya'nın kontrolü altına alınmıştı.