Kremlin: Kürt güçler operasyon alanından çekilmezlerse Türk ordusunun hedefi olacaklar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili varılan mutabakata ilişkin, Kürt güçlerin Barış Pınarı Harekatı alanından çekilmemeleri halinde Türk ordusunun hedefi olacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili vardıkları mutabakata ilişkin konuştu.

Peskov, Kürt güçlerin Barış Pınarı Harekatı alanından çekilmemeleri halinde Türk ordusunun hedefi olacaklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov'a, Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de anlaşmış olasına karşın Kürt güçlerin sınırdan çekileceğinden emin olmadığını söyleyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin söz konusu açıklaması soruldu. Peskov soru karşısında, "ABD son yıllarda Kürt güçlerin en yakın müttefikiydi. Nihayetinde ise ABD Kürtleri terk etti, hatta bir bakıma onları aldattı. Kürtleri sınırda bırakıp onları neredeyse Türklerle savaşmaya ittiler" dedi.

Kürt güçlerin sınırdan çekilmemeleri halinde buralara yerleştirilmesine karar verilen Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin çekilmek durumunda kalacağını söyleyen Peskov, "O zaman da geriye kalan Kürt oluşumlar Türk ordusunun silindir aracının altına girecek" diye konuştu.