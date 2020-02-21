Kremlin: İdlib'deki durum korku ve endişe verici, terörist saldırılar durdurulmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’deki durumla ilgili derin endişe duyduklarını açıkladı, teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İdlib’deki durum gerçekten de çok korku verici ve derin endişe yaratıyor” dedi.

Gazetecilerin, birçok uzmanın İdlib’deki mevcut gerginliğin Rusya ile Türkiye askerleri arasında bir çatışmaya neden olabileceği değerlendirmesiyle ilgili yorumda bulunmasını istediği Peskov, “En kötü senaryolar üzerinden konuşmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir kez daha Suriye ordusunun İdlib’deki terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, “Suriye ordusuna karşı saldırgan eylemlerde bulunan terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Peskov; Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya arasında Suriye konulu bir zirvegerçekleştirilmesi konusunda konuşulduğunu, ancak henüz net bir karar alınmadığını da kaydetti.