Kredi ve kredi kartı borçları çığ gibi büyüyor: 609,7 milyar liraya çıktı

Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 19,2 milyar lira daha artarak 609,7 milyar lira oldu.

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporuna göre, vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 19,2 milyar lira daha artarak 609,7 milyar lira oldu.

27 Aralık 2019–31 Ocak 2020 günleri arasındaki verilere göre bu borcun 490.2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 119.5 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 139 milyon lira artarak 24 Ocak itibarıyla 20.9 milyar lira oldu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Meclis grubunun hazırladığı ekonomi değerlendirme raporunda şu veriler paylaşıldı: “Bankaların verdiği krediler (bankaların bankalara verdiği krediler hariç) aynı dönemde 29 milyar lira (yüzde 1.1) arttı ve 2 trilyon 683 milyar lira oldu. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise 2019 yılı sonundaki düzeyine yüzde 103.5'e çıktı. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 124 milyon lira azalarak 5 Şubat itibarıyla 152.1 milyar lira oldu.”