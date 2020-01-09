Koza İpek Holding davasında karar

''FETÖ'' çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.
Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsadere yoluyla Hazine’ye devredilmesine hükmedildi.