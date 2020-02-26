Kovid-19: Uşak'ta şüpheli hasta karantinaya alındı

Tayland'dan tatilden dönen bir yurttaş, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede Kovid-19 (yeni koronavirüs) şüphesiyle gözlem altına alındı. Hasta daha sonra Uşak'a sevk edildi, burada bir karantina bölgesi oluşturuldu.
Çarşamba, 26 Şubat 2020 15:25

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçtiğimiz günlerde Tayland'a tatil için giden bir yurttaş, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

DHA'nın haberine göre, hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. 

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği belirtildi.