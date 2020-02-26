Kovid-19: Uşak'ta şüpheli hasta karantinaya alındı

Tayland'dan tatilden dönen bir yurttaş, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede Kovid-19 (yeni koronavirüs) şüphesiyle gözlem altına alındı. Hasta daha sonra Uşak'a sevk edildi, burada bir karantina bölgesi oluşturuldu.