Koronavirüste vaka tanımı değişti: Sadece öksürüğü olana da test yapılacak

Koronavirüs salgınında vaka tanımının değiştiği, Sağlık Bakanlığı'nın bundan böyle sadece öksürük şikayeti olana da test yapılmasına karar verdiği belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tanımını değiştirdi. Ayakta başvuran hastalar için artık sadece öksürüğü olana da koronavirüs testi yapılacak.

Bakanlığın Kovid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Kovid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

Habere göre, üç soruya "hayır" yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Kovid-19 olup olmadığı sorulacak. Bu sorulardan birine "evet" yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.