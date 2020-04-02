'Koronavirüs testi yapan özel şirket sonuçları bildirmedi' iddiası

Koronavirüs testi yapmaya yetkili olan İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı’nın yaptığı test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarıyla paylaşmadığı iddia edildi. Kurum ise söz konusu iddiayı yalanlayarak bildirimde bulunduğunu duyurdu.

İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'nın koronavirüs test sonuçlarını bakanlığa bildirmediği öne sürüldü.

Bakanlık bu kuruma kaç hastaya test yaptıklarını, hasta isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sordu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı, “Kişisel Verileri Koruma Kanununu” gerekçe göstererek bu bilgiyi bakanlıkla paylaşmadı.

Habere göre, “Bu sağlık kuruluşunun yaptığının çok vahim sonuçlar doğurduğunu” belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin çok acil işleme alınması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. “Çok acil işleme alınması taleplidir” yazılı suç duyurusu dilekçesinde laboratuvar yetkililerinin kayıtsız davranışlarının çok vahim sonuçlar doğurduğu, halkın sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Dilekçede, “Bakanlığın karantina tedbiri alması engellendi” denildi. Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerinin, “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca aynı sağlık kuruluşunun başka bir şubesi olan Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KURUMDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Söz konusu kurumun avukatlar aracılığıyla yaptığı açıkalamada ise, haberdeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Laboratuvarımız, Kovid-19 PCR testini, Türkiye’ ye ilk getiren ve yapan laboratuvar durumundadır. İlk pozitif vakanın çıktığı 18 Mart 2020 tarihinden itibaren, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kanalıyla hastaların kişisel bilgileri korunarak, kodlu olarak pozitif vaka bildirimi yapılmıştır. Toplam yapılan pozitif vaka bildirimi sayısı 175’ tir. Bu sayılar, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden öğrenilebilir" denildi.