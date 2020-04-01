Koronavirüs tedavisi gören dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu yaşamını yitirdi

Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taşçıoğlu Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk hekim oldu.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 16 Mart’ta hastalık semptomlarını gösterdiği için karantinaya alınmış, daha sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de yaşamını yitiren ilk hekim oldu.

