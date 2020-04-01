Koronavirüs tedavisi gören dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu yaşamını yitirdi

Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taşçıoğlu Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk hekim oldu.
Çarşamba, 01 Nisan 2020 19:31

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

 

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 16 Mart’ta hastalık semptomlarını gösterdiği için karantinaya alınmış, daha sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Taşçıoğlu, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de yaşamını yitiren ilk hekim oldu.