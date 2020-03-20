'Koronavirüs taşıyorum' diyerek alkol testini reddeden ve polisin suratına öksüren adama hapis cezası

Hollanda’da alkol testini koronavirüslü olduğunu söyleyerek reddeden ve polislerin yüzüne öksüren bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Hollanda'nın Leiden kenti yakınlarındaki Noordwijkerhout kasabasında yaşandı.

Çarşamba akşamı trafik kontrolü yapan iki polis memuru, alkollü olduğundan şüphelendikleri 23 yaşındaki sürücüyü durdurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sürücü, kendisine alkol testi yapmak isteyen iki polise "Koronavirüs taşıyorum" diye bağırıp testi reddetti ve onların yüzüne doğru birkaç kez öksürdü.

Gözaltına alınan sanık, savcılık sorgusunda aptalca davrandığını belirterek özür diledi.

Savcı, zanlının beş hafta hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ancak hakim, salgın nedeniyle hassas bir dönemde işini yapmaya çalışan görevlileri endişeye sevkettiği gerekçesiyle sanığı 10 hafta hapis cezasına çarptırıdı.

Hollandalı hakim, sanıkta koronavirüse dair kanıt bulunamadığını belirterek, "Ancak memurlar iki gün boyunca kendilerinin ve ailelerinin hasta olacağı endişesi ile dolaştı. Sanık, salgın uyarı yönergesini ihlal etti" dedi.

Mahkeme tarafından 10 ay boyunca trafikten men edilen sanık, iki polis memuruna 350'şer avro tazminat ödemeye de mahkum edildi.