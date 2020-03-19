'Koronavirüs Nisan'da biter' diyen Trump, ABD'deki vaka sayısı 10 bini geçince Çin'i hedef aldı

Yeni koronavirüs salgını Çin'i vurduğu dönemde yaptığı 'havalar ısınınca biter, Nisan'da geçer' açıklamalarıyla hatırlanan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki vaka sayıları artınca Çin'i hedef aldı.

ABD'de yeni koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bin 755'e, ölü sayısı ise 154'e yükseldi.

Daha önce salgını ciddiye almayan açıklamalarıyla gündeme gelen, Şubat ayında yaptığı açıklamada ise Çin'in virüs salgınına yönelik "profesyonelce" bir tutum aldığını söyleyen Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" demişti.

Trump'ın dediği gibi Çin virüsü kontrol altına alırken, virüs bu kez Avrupa ve ABD'de hızla yayıldı.

Bugün yeniden bir açıklama yapan Trump, bir ay önce "profesyonel" bulduğu Çin'i hedef alırken, "En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce durdurulabilirdi" dedi.

Trump, "Herkesten önce, Çin'den gelen kişilere yasak getirilmesi için çağrıda bulundum ama medya beni hemen ırkçı ilan etti. Halbuki o zaman bunu yapabilirdik" diye konuştu.