Koronavirüs nedeniyle sınav ve kurs iptallerinde son durum

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen sınavlar ve kurslar da belli oldu.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının ülkemize de sıçramasının ardından bir dizi karar alınmaya başlandı.

Bu kapsamda eğitime ara verildi. Okullar 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılması kararı alındı. Üniversiteler de 3 hafta süreyle tatil edildi.

Ardından peş peşe kararlar da açıklanmaya devam ediliyor.

Sınav ve kurslardaki iptallerde son durum şöyle:

İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim görecekler.

Üniversiteler 3 hafta tatil edildi.

21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi.

Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak.

SİVİL HAVACILIK'TA SINAVLAR İPTAL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 20 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 5 adet PPL, ATPL ve balon sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM’nin yaptığı açıklamaya göre iptal edilen sınavlar şunlar: 20 Mart 2020 tarihinde İstanbul Sivil Havacılık Akademisi’nde yapılacak olan PPL Sınavı.

23-27 Mart 2020 tarihinde İstanbul Sivil Havacılık Akademisi’nde yapılacak olan ATPL Sınavı.

3 Nisan 2020 tarihinde Nevşehir’de yapılacak olan Balon Sınavı.

10 Nisan 2020 Tarihinde İstanbul Sivil Havacılık Akademisi’nde yapılacak olan PPL Sınavı.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgede öğretmenlerin 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağı da belirtildi.