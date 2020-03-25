Koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınan muhabir serbest bırakıldı

İz Gazete muhabiri Tugay Can, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı. Koronavirüs haberi nedeniyle ifadeye çağrılan Can, daha sonra serbest bırakıldı.

İz Gazete muhabiri Tugay Can, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifade vermeye çağrıldı.

İz Gazete'nin haberine göre, Can’ın çağrılma gerekçesini Müdürlük "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmak" olarak açıklarken, Can'ın İzmir’de farklı iki ilçede sağlık çalışanlarının testinin pozitif çıkmasını haberleştirdiği öğrenildi.

'HALKIN HABER ALMA HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM'

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tugay Can "Biz doğru bildiğimiz yolda halka doğru haberi ulaştırmak için işimizi yapmaya devam edeceğiz. Öte yandan yaptığımız haber hiçbir yetkili kurum tarafından yalanlanmadı, ben halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğim" dedi.

