Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırmıştı: Test sonucu açıklandı

Almanya'dan 12 gün önce Düzce’ye dönen ailenin 5 yaşındaki kızında yeni koronavirüs belirtisi görülünce baba kızını hastaneden kaçırmıştı. Kızın test sonucuna ilişkin Valilikten açıklama geldi.

Almanya’dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yeni koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası tarafından kaçırıldı.

Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."