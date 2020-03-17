Korona test sonuçları 'yüksek riskli' olarak geliyor

TTB Başkanı Adıyaman dün yaptığı açıklamada duyurulan test sonuçlarıyla ilgili kaygı verici bilgilere ulaştıklarını söylemiş, koronavirüs laboratuvar test sonuçlarının pozitif ve negatif dışında bir de sözlü olarak iletilen 'yüksek riskli' gibi tanımlarla bildirildiğini anlatmıştı. Hekimler, bazı laboratuvar sonuçlarının sözlü olarak ve 'yüksek riskli' ifadesiyle bildirildiğini doğruluyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, dün yaptığı açıklamada yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınında açıklanan vaka sayıları ve yapılan testlere ilişkin kaygıları olduğunu söylemişti. Adıyaman "Test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında 'pozitif' ya da 'negatif' değil, yüksek riskli gibi tuhaf bir cevabın geldiği ve bir şekilde nedense bunları açıklanan toplam hasta sayısına ilave edilemediği söyleniyor" diyerek, bu durumun toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı açısından büyük bir risk taşıdığını anlatmıştı.

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz hekimler, yazılı olarak ulaştırılan test sonuçlarında "yüksek riskli" gibi bir tanımlamanın olmadığını, kaygı verici olanın "yüksek riskli" ifadesinin şifahi (sözlü) aktarımlarda kullanılması olduğunu belirtti.

Aldığımız bilgiye göre yazılı olarak iletilen ve pozitif, negatif ve zayıf pozitif ifadelerini içeren PCR test raporları dışında hekimlere bazı hastalar için sözlü olarak "yüksek riskli" bilgisi veriliyor.

"Yüksek riskli" teriminin hekimlerin hastaları için kullandıkları tanıda geçebileceği ama PCR test sonucu olamayacağı söyleniyor..

Hekimler PCR test sonucu olarak yazılı bir yanıt yerine sözlü olarak "yüksek riskli" ifadesini aldıkları için kaygılı.

Sorunun hasta sayısına ilişkin yapılan açıklamalardaki sayıların doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili olmadığı Adıyaman'ın gündeme getirdiği konunun doğrudan tek tek hastaları ve onlarla ilgilenen sağlık çalışanlarını ilgilendirdiği düşünülüyor. İddialar doğruysa, hastanın hekimine bile tam ve doğru bilgi verilmemiş oluyor.

LABORATUVAR SONUÇLARI: ÖLÇÜM VE YORUM

PCR testleri oldukça güvenilir bulunmakla birlikte her ölçümde olduğu gibi PCR laboratuvar ölçümlerinde de bir hata payı bulunuyor. Bu nedenle zaman zaman test sonuçları tekrarlanıyor. Öte yandan laboratuvar test sonuçlarının yorumlanmamış kesin bilgi olarak yazılı hale getirilmesi gerekiyor. PCR testlerinde negatif, pozitif ve zayıf pozitif objektif ölçüm değerleri olarak rapor ediliyor. Test sonucunun negatif çıkması, sadece bir gözlem verisi. Hekim bu "ölçüm" bilgisini de değerlendirerek bir tanı koyuyor. İhtiyaç duyduğunda testin tekrarlanmasını isteyebiliyor. Aynı şey "pozitif" sonuç için de geçerli. Bunun dışında, PCR test sonuçlarını etkileyebilecek bir faktör olarak teste yollanan örneğin alınması sırasında yapılabilecek hatalar da devreye giriyor. Yani yapılan PCR test sonucu çeşitli nedenlerle doğru tanıyı koymak için yeterli olmayabilir. Öte yandan, PCR test sonuçlarının bundan bağımsız olarak yorumsuz, ölçülmüş değeri sunması gerekiyor. Laboratuvar, yaptığı ölçümle ilgili kuşkuları varsa, hastadan alınan örneğin doğru sonuç almak için uygun olmadığı gibi bir değerlendirmesi varsa bunu rapor edebilir ama test sonucunu kesin ölçüm değeri olarak oluşturmalı. Bu da pozitif, negatif ve zayıf pozitif olabiliyor. Hatta bu değerlerin bir skala içinde sayısal karşılıkları da var. "Yüksek riskli" ise hekimin tanı ifadesi olabilir ama PCR test sonucu olamaz.