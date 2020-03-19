Korkulan oluyor, virüs sağlık çalışanlarını vuruyor

İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde iki doktor ve bir hemşire Kovid-19 şüphesiyle müşahede altına alındı. İstanbul'da da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir hekime Kovid-19 teşhisi konduğu öğrenildi.

İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde iki doktor ile bir hemşirenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Üç sağlıkçıya yapılan test sonuçlarının beklendiği aktarıldı.

İstanbul'da da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktora Kovid-19 teşhisi konulduğu öğrenildi.

Yine İstanbul'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum” demişti. Tutluoğlu, "Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye yazdı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da geçen günlerde koronavirüs teşhisi konulmuştu. Karantina altında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, “Kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.

