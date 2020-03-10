Konya'daki fuar 'yeni koronavirüs' nedeniyle ertelendi

Her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı Konya Tarım Fuarı, yeni koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve ürünlerini toplamda 96 bin metrekare açık ve kapalı alanda sergilediği Konya Tarım Fuarı, yeni koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) da üyelerine gönderdiği açıklamada, “17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı, birçok ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına istinaden -Üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle- toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 2-6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir” ifadelerine yer verdi.