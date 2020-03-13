Konya'da Afgan sığınmacıya koronavirüs saldırısı

Konya'da Afgan uyruklu Habibullah adlı kişi, 'koronavirüs' tartışması sonrası bıçaklandı. Olay sırasında Habibullah'ın yanında bulunan arkadaşı, saldırganın 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırdığını söyledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. tarafından 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' denilerek saldırıya uğradı.

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.