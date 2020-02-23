Konya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ''Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor'' dedi.