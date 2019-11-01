Konya'da 3 bebek terk edilmiş halde bulundu

Konya’da bir buçuk aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki bir çocuk bir apartmanın girişinde terk edilmiş halde bulundu.

Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanın girişinde beton zeminde serili karton üstünde 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşında bir erkek çocuk bulundu.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen biri kız biri erkek ikizlerin 1,5 aylık, erkek çocuğunun 2 yaşında olduğu belirlendi.

Polis, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadıkları Şükran Mahallesi’nde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerine nakledilmesinin planlandığı kaydedildi.