Konutlarda doğalgaz tüketimi yüzde 16 azaldı

Doğalgaz tüketimi Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküpe düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu'nu açıkladı.

EPDK'nın açıkladığı verilere göre, konutlarda doğalgaz tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküp azaldı.

Bu dönemde elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 43,1 azalarak, 782 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 7,3 azalarak, yaklaşık 387 milyon metreküp oldu. Ekimde organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 5,5 artarak, 307 milyon metreküpe yükseldi.