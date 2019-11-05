Konsensüs Araştırma Başkanı: Yeni bir seçim bekliyoruz

Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı 2020 sonu ya da 2021 başında yeni bir seçim beklediklerini söyledi.

Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz” dedi.

Yeniçağ’dan Tolgahan Karaoğlu’nun haberine göre Sarı ayrıca parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranının yüzde 51 olduğunu, ellerinde meclis aritmetiğini çıkarabilecekleri herhangi bir sonuç olmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne desteğin düştüğünü ve bunun da AKP-MHP ittifakının oylarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Sarı, Suriye’ye düzenlenen askeri harekat öncesinde Cumhur İttifakı’nın ciddi bir düşüş içinde olduğunu belirterek “Barış Pınarı Harekâtı Cumhur İttifakı’nın oy erimesini şimdilik durdurmuş gibi görünüyor” dedi.

Murat Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurması beklenen partilere destekle ilgili ise “Ahmet Davutoğlu’na yüzde 13, Ali Babacan’a yüzde 9, Abdullah Gül Ali Babacan ikilisine yüzde 10 civarında destek olabilir” diye konuştu.