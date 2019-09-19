Konda, 75 araştırma sonucunu açıkladı: En yakın tehlike 'iç savaş'

Konda araştırma şirketi, Türkiye’nin gündemine gelen 75 farklı konuyla ilgili yaptıkları araştırmayı açıkladı.
2018’de yapılan araştırmaları kapsayan ankette Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlike, af yasası, insanların sokağa çıkmak konusundaki endişeleri gibi konular yer aldı.
Konda’nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Temmuz 2018’de “Son günlerde sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak konusunda çekince, endişe duyuyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar şöyle oldu:
Güvensiz hissediyorum ve gündelik hayatımı olumsuz etkiliyor: Yüzde 19
Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor: Yüzde 25
Güvende hissediyorum: Yüzde 56
Mart 2018’de yapılan araştırmada da “Türkiye için en yakın tehlike hangisidir?” sorusuna da verilen cevaplar şöyle oldu:
Ülkede iç savaş çıkması: Yüzde 40
Ortadoğu’da savaşın artması/yayılması: Yüzde 35
Ekonomik kriz: Yüzde 13
Küresel ısınma: Yüzde 5
Hiçbiri tehdit değil: Yüzde 5
Ege’de savaş çıkması: Yüzde 2
MHP’nin gündeme getirdiği af yasasıyla ilgili Temmuz 2018’deki cevaplar da şöyle:
Hayır, af çıkmamalı: Yüzde 70
Evet, af çıkmalı: Yüzde 30