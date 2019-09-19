Konda, 75 araştırma sonucunu açıkladı: En yakın tehlike 'iç savaş'

Konda araştırma şirketi, 75 araştırma sonucunu kamuoyuna açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 70’ı af çıkmasına karşı, yüzde 40'ı ülkedeki en büyük tehlikeyi iç savaş çıkma ihtimali olarak görüyor.

Konda araştırma şirketi, Türkiye’nin gündemine gelen 75 farklı konuyla ilgili yaptıkları araştırmayı açıkladı.

2018’de yapılan araştırmaları kapsayan ankette Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlike, af yasası, insanların sokağa çıkmak konusundaki endişeleri gibi konular yer aldı.

Konda’nın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Temmuz 2018’de “Son günlerde sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak konusunda çekince, endişe duyuyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar şöyle oldu:

Güvensiz hissediyorum ve gündelik hayatımı olumsuz etkiliyor: Yüzde 19

Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor: Yüzde 25

Güvende hissediyorum: Yüzde 56

Mart 2018’de yapılan araştırmada da “Türkiye için en yakın tehlike hangisidir?” sorusuna da verilen cevaplar şöyle oldu:

Ülkede iç savaş çıkması: Yüzde 40

Ortadoğu’da savaşın artması/yayılması: Yüzde 35

Ekonomik kriz: Yüzde 13

Küresel ısınma: Yüzde 5

Hiçbiri tehdit değil: Yüzde 5

Ege’de savaş çıkması: Yüzde 2

MHP’nin gündeme getirdiği af yasasıyla ilgili Temmuz 2018’deki cevaplar da şöyle:

Hayır, af çıkmamalı: Yüzde 70

Evet, af çıkmalı: Yüzde 30