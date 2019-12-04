Komünist Kadınlar: Gerçek adalet bu düzen ortadan kaldırıldığında mümkün olacak

Şule Çet davasında mahkemenin açıkladığı kararın ardından Komünist Kadınlar, Ankara Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Ağırlaştırılmış müebbet talebine karşı alınan bu karar, Şule Çet için Adalet sesinin yükseltildiği ve davanın kamuoyunca takip edildiği uzun soluklu bir direnişe rağmen, bu direnişi kendi suçlarını örtmek için kullanmaya çalışanların lehine verildi' denildi.

Komünist Kadınlar, Şule Çet davasında alınan kararın ardından Ankara Adliyesi önünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kararın beklenenin aksine sanıkların lehine olduğu belirtilirken, "Gerçek adalet ancak şiddeti ve eşitsizliği besleyen bu düzen ortadan kaldırıldığında mümkün olacaktır. Her gün bir kadın cinayeti haberine uyanıyor olmamız, bu düzenin zaten artık kadınlara yaşam hakkı tanımadığının kanıtıdır. Kadınların insanca ve özgürce yaşayacağı başka bir düzen kurana kadar, şiddete ve sömürüye hep birlikte direnmeye devam edeceğiz" denildi.

Komünist Kadınlar'ın açıklaması şu şekilde:

Şule Çet davasının 6. duruşmasında nihayet karar çıktı ve sanık Çağatay Aksu'nun cinayetten müebbet hapis, tecavüzden 10 yıl hapis cezası ile, Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebine karşı alınan bu karar, Şule Çet için Adalet sesinin yükseltildiği ve davanın kamuoyunca takip edildiği uzun soluklu bir direnişe rağmen, bu direnişi kendi suçlarını örtmek için kullanmaya çalışanların lehine verildi. Bu düzende adalet dediğimiz şeyin, toplumdan koparılan genç, öğrenci ve emekçi bir kadının değil, patronların ve gericilerin çıkarına işlediğini bir kez daha gösterdi.

Ancak Türkiye’nin emekçi kadınları, bu kararlara boyun eğmeyecek iradeye sahiptir. 22 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisinin vahşice bir cinayetle öldürülmesine herhangi bir cezalandırmanın yetmeyeceğinin de farkındadır. Bugün ülkemizde işlenen kadın cinayetlerinde, düzen içerisinde nasıl bir karar verilirse verilsin adalet terazisi asla dengeye gelemeyecektir. Bu dengenin sağlanması için, kadınların çalışırken, işyerlerinde, evlerinde, sokakta, dolmuşta öldürülmelerinin, intihara sürüklenmelerinin önüne geçmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerçek adalet ise ancak şiddeti ve eşitsizliği besleyen bu düzen ortadan kaldırıldığında mümkün olacaktır. Her gün bir kadın cinayeti haberine uyanıyor olmamız, bu düzenin zaten artık kadınlara yaşam hakkı tanımadığının kanıtıdır. Kadınların insanca ve özgürce yaşayacağı başka bir düzen kurana kadar, şiddete ve sömürüye hep birlikte direnmeye devam edeceğiz.