Komünist gençler Leningrad'da buluştu

Devrim'in kentinde buluşan komünist gençler Ekim Devrimi'nin 102'nci yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin gençlik örgütü olan Leninist Komsomol'un (LKSM-RF) davetiyle 7-10 Kasım tarihlerinde 11 komünist gençlik örgütü St. Petersburg'da (eski adıyla Leningrad) buluştu. Ziyarette Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de temsil edildi.



Gençlik örgütleri temsilcileri Büyük Ekim Devrimi'nin 102'nci yıl dönümü kutlamalarına motorlu botlarla Aurora zırhlısının yanında katıldılar. Ziyaretin ikinci gününde Ekim Devrimi'nin simgesi ve uzun süre Sovyetler Birliği Donanması'nın bir numaralı gemisi olan Aurora zırhlısını, şehirdeki Lenin müzelerinden biri olan Yelizarov ailesinin evini, Leningrad kuşatması sırasında direnişin yönetildiği karargah olan Smolniy müzesini ve şehirdeki bir diğer Lenin müzesi olan Alliluyev ailesinin evini ziyaret ettiler.

9 Kasım'da "Komünist Gençlik Enternasyonali'nin yüzüncü yılı: Komünist Gençliğin tarihi, güncel savaşımı ve zorlukları" başlığıyla düzenlenen uluslararası seminerde TKG temsilcisi günümüz kapitalist ülkelerinde burjuvazinin gençliğin toplumun yönlendiricisi olduğunun farkında olduğuna, bu durum nedeniyle gençlik ile olan ilişkilerine daha dikkatli baktıklarına ve sistemin sürmesi için gençliğin apoltikleştirildiğine vurgu yaptı. Devrimci gençlik örgütlerinin bu durum karşısında gençleri sosyalizme örgütlemesinin gün geçtikçe daha da güncel ve acil bir sorun olduğunun altını çizen konuşmada şu görüşlere yer verildi: "Şu an içinde bulunduğumuz kapitalist kriz gençliği ve işçi sınıfını çok ciddi biçimde etkiledi. Gençliğin bir parçası olarak bizler öğrenim görürken çalışmak zorunda kalıyoruz ve aynı zamanda mezuniyetimizin ardından bir işimizin olup olmayacağı konusunda haklı kaygılara kapılıyoruz. Burjuvazi de tıpkı bizim gibi bu sorunların farkında. Onların çabalarının amacı, geleceksizlik kaygısı ile baş başa olan genç insanların siyasetten uzaklaşması oluyor. Uyuşturucu bağımlılığı ve kariyerist duyguların gençliğe pompalanmasının burjuvazinin gençliği etkisizleştirme çabalarından başka bir açıklaması olamaz."