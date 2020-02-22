Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 3 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Cemaat operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen Cemaat mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Örgütün belirlediği evlerde soru ve cevapların verildiği tespit edilen kişilerin, sınavda hatalı olan bir soruya da aynı cevabı verdiği belirlendi.

Bilirkişi heyetinin sınav kağıtları incelemesinde, katılımcıların sadece yüzde 10'unun çözebileceği zor soruları şüphelilerin tamamının doğru cevapladığı iddia edildi.

Zanlıların bazılarının sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak suçlamaları kabul ettiği ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.