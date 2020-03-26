Kolalı gazozlar, puro ve sigarilloya ÖTV zammı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Puro ve sigarillonun ÖTV oranı ise yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ürünleri ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80’e çıkarıldı.

Sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.