Kocaeli Valiliği 15 gün boyunca iş bırakmayı yasakladı!

Kocaeli Valiliği kent genelinde 15 gün boyunca iş bırakmayı yasakladı. Son olarak Gebze'de bulunan Sarkusyan, İnform, Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde koronavirüs şüphesi nedeniyle işçiler, yasada yer alan kaçınma hakkını kullanarak iş bırakmıştı.

Kocaeli Valiliği, kentte her türlü eylemi 15 günlüğüne yasaklayan bir genelge yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada “huzur ortamının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi” gibi gerekçelerle yasaklar listesi sıralandı.

Yasağın 2 Nisan saat 00.01 ile 16 Nisan saat 00.00’a kadar 15 gün süreceğinin belirtildiği genelgede şöyle denildi:

“Koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku/panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem/etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğinden, huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla ilimiz sınırları dahilinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk bölgelerinde) gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 02/04/2020 günü saat:00.01’den 16/04/2020 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”

Birçok işyerinde salgına karşı yeterli önlemler alınmadan çalışmaya zorlanan işçiler yasa gereği çalışmaktan kaçınma haklarını kullanarak iş bırakıyor.

Son olarak Kocaeli Gebze'de bulunan Sarkusyan, İnform, Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde koronavirüs salgını ardından yeterince önlem alınmadığı ve virüs şüphesi nedeniyle işçiler iş bırakmıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Gebze Cavo Otomotiv ve Fontana kalıp işyerlerinde üyelerimizde #coronaVirüs şüphesi nedeniyle İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu madde 13'e göre çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. 500'ün üzerinde üyemizin çalıştığı 2 işyerinde İşçiler 'kaçınma hakkı'nı, kullanmaya başlamışlardır" denilmişti.