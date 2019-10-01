Kocaeli Karamürsel'de 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 11 gözaltı kararı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun uyuşturucu verilip cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karamürsel’de bir mahalleli, R.G.’nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, durumu önceki gün polise ihbar etti.

R.G. ve ihbarda bulunan kişi ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. R.G. ifadesinde E.C.’nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

R.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 11 kişinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’nca 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınanlardan E.C.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi.