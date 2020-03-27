Koca: Toplam can kaybımız 92'yi buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 'Son 24 saatte 17 hastamızı kaybettik. 2069 yeni vaka tespit ettik, toplam can kaybımız 92'yi buldu' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Koca Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'ta önceye dönmenin mümkün olmadığını söyledi ve "Önümüzdeki günler bizler istesek de istemesek de farklı olacak" diye konuştu.

"Bugün bilim kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık" diyen Koca "Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. İnsanlar birbiriyle en alt düzeyde karşılaşmalıdır. Bunun için çalışma saatleri düzenlenmelidir. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur" dedi.

Koca "Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek, bu yaklaşım şehirlerin izole edilmesi olabilir" dedi.

Koca "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 17 hastamızı kaybettik, 2069 yeni vaka tespit ettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Koca "Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi bulu. Tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır. 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir" dedi.

Bakan Koca "Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde vaka sayısının farklı olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Koca "Hiçbir vatandaşımızın ücret vererek test yaptırmaması gerektiğini ve bu testlerin hangi laboratuvarlarda yaptırılması gerektiğini biz bakanlık olarak veriyoruz". Koca "İhtiyacı gidermek için bir gayret içinde olduk. Şahısların veya kuruluşların içeriden ve dışarıdan test alarak bunu test etmesi kabul edilebilir değil" dedi.