Koç, Ankara Numune'yi istiyor

Ankara Numune Hastanesi’nin kapısına kilit vurulmasının ardından Koç Grubu'nun binanın kendilerine verilmesini istediği öğrenildi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Ankara'nın tarihi hastanelerinin kapısına birer birer kilit vurulurken, bu binalardan biri de Numune Hastanesi olmuştu.

Ankara'nın en önemli hastanelerinin başında gelen Numune Hastanesi’nin kapatılması sonrası binanın Koç Grubu tarafından geri istendiği öğrenildi.

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, Koç Grubu, Vehbi Koç’un sağlık hizmetleri için kullanım şartıyla devlete bağışladığı Numune Hastanesi’nin, Vehbi Koç Vakfı’na devredilmesini istedi.

İddialara göre Vakıf, Sağlık Bakanlığı’na başvuruda, bağış şartlarına uyulmadığı gerekçesi ile Numune Hastanesi ve arazisinin vakfa geri verilmesi talep edildi.

ARAZİNİN ÖZEL HASTANEYE DEVREDİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Numune Hastanesi’nin kapatılmasına karşı çıkan Türk Tabipler Birliği, hastane arazisi üzerinde büyük rantlar döndüğüne ilişkin endişelerini dile getirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilmek istendiği de öne sürülmüştü.

SAĞLIK HİZMETİ VEREN TEK YERDİ

Kökeni 2. Abdülhamit döneminde 1881 yılında, Cebeci Namazgah Tepesi’nde açılan Gureba Hastanesi’ne dayanan, daha sonra ise Merkez Mülkiye Hastanesi olarak anılan Numune Hastanesi’nin olduğu yer o dönem Ankara’da sağlık hizmeti veren tek yerdi.

Kurtuluş Savaşı’nda ağır yaralı askerlerin tedavi edildiği yer olma özelliğini de taşıyan Merkez Mülkiye Hastanesi’nin adı Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisi ile Ankara Numune Hastanesi adını aldı.

Bir süre kullanılmayan hastane 1928 yılından itibaren yeniden inşa edilmeye başlanmış. Koç’un yapımını üstlendiği ilk inşaat işi olarak da bilinen Numune Hastanesi, sağlık alanı dışında hiçbir alanda kullanılamayacağı şartıyla Vehbi Koç tarafından bağışlanmıştı.