Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl ceza verildi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' davasında sanık olan baba Şükrü Şengül'e, en üst sınırdan ve indirimsiz 30 yıl hapis cezası ile velayet hakkının 20 yıl süreyle kısıtlanması kararı verildi. İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden eşi Döndü Şengül'ü de öldüren babanın aldığı ceza, indirim uygulanmaması açısından emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" davasında sanık olan baba Şükrü Şengül'e, en üst sınırdan ve indirimsiz 30 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme babanın cezasına karar verirken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen raporu esas aldı. Yargılama boyunca suçu inkar eden, olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra anne Döndü Şengül'ü öldüren ve yargılama sırasında da "iffetsizlik" iftiraları atan sanığa indirim hükümleri uygulanmadı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen raporda, istismar edilen mağdur çocuğun, babanın istismarını anlatırken yalan söylemediği, beyanlarının tutarlılık gösterdiği ve bu durumun kendisinde travma yarattığı belirtilmişti.

KARAR EMSAL NİTELİKTE

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden, katılanlar vekili avukat Neslihan Ceylan esasa ilişkin beyanında, "suçun sübut bulduğunu ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyip üstüne Döndü Şengül'ü de öldüren sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını" talep etti.

Mahkeme tarafından 30 yıl ceza verilen sanığın tutuklanmasına ve velayet hakkının da 20 yıl süreyle kısıtlanmasına karar verildi. Bu karar, indirim uygulanmaması açısından emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.

İstismarı ortaya çıkaran ve savcılığa şikayet eden anne Döndü Şengül, bu şikayetten günler sonra istismarcı koca tarafından öldürülmüştü.