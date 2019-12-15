Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve 12 Aralık günü gözaltına alınan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz Mardin Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık ifadesi alınan Yılmaz, “Örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Kararı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri, 5 gizli tanık beyanı gibi gerekçelerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı ve kuvvetli suç mahiyetinin oluştuğunu belirterek Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan Yılmaz Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.