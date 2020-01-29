Kızılay’ın Ürdünlü baş stratejisti ‘casus’ kurum elemanı çıktı

Kızılay’ın 2016’da ‘baş stratejist’ olarak işe aldığı ve maaşıyla gündeme gelen Ürdün uyruklu Assi’nin, STK adı altında istihbari çalışmalar yürütmek suçlamasıyla Türkiye'de kapatılan ABD’li International Medical Corps’un elemanı olduğu ortaya çıktı.

Elazığ’daki deprem sonrası kamuoyunda tartışmaların odağındaki kurum haline gelen Kızılay hakkında her geçen gün bir başka skandal daha gün yüzüne çıkıyor.

Kızılay’ın 2016 yılında "Baş stratejist" olarak işe aldığı ve aylık 30 bin TL ödeme yaptığı Ürdün uyruklu Ramadan Mohammed Radwan Assi için ödenen ücret kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

gazzetta9.com'dan Celal Eren Çelik’in haberine göre Assi’nin, 2018 yılında Türkiye’de STK adı altında istihbari çalışmalar yürütmek suçlamasıyla kapatılan ABD’li International Medical Corps firması çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Kızılay bünyesinde iş başı yaptığı dönemde kuruma yönelen tepkilerden bir süre sonra Kızılay iş akdini fesh etmek zorunda kalsa da Assi'nin ev kirası ve çocuklarının 30 bin TL tutarındaki okul masraflarını Kızılay’ın işe alım sürecinde ödemeyi taahhüt ettiği ve iş akdinin sonlandırılmasının ardından da bu paranın Assi’ye ödendiği belirlenmişti.

Tüm kamuoyu tepkisine rağmen o dönemde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Assi için "Kendisinin bize çok büyük faydaları dokundu" açıklamasını yapmıştı.

Çelik’in haberine göre Ramadan Mohammed Radwan Assi konusunda yaşanan skandal sadece yüksek maaş ile Kızılay’da görev yapması değil.

Haberde Assi’nin Kızılay'a işe başlama sürecinde Kızılay adına SGK'ya başvuru yapılmasından 16 gün önce SGK'dan “süreli çalışma izni" aldığı, çalıştığı firmanın ise "INTERNATIONAL MEDICAL CORPS" Türkiye temsilciliği olarak belirtildiğine işaret ediliyor.

Haberde sözkonusu kuruluşun CIA bağlantısına ve Türkiye'de 2018 yılında kapatılmasına işaret edilerek şöyle deniliyor:

“Peki kimdir neyin nesidir bu INTERNATIONAL MEDICAL CORPS? diye araştırınca işin asıl büyük "Skandal" kısmı" ortaya çıkıyor.

Zira INTERNATIONAL MEDİCAL CORPS, 2018 yılında başta Gaziantep olmak üzere büroları basılan, Hatay'daki depoları ve tırları mühürlenen, çalışanları sınır dışı edilen ABD merkezli bir "Sivil Toplum Kuruluşu”.

Kuruluş CIA'nın çeşitli ülkelerde insani yardım kisvesi adı altında "saha " ve "istihbarat" çalışması yapan STK'larından birisi olarak biliniyor.

Bu "Sivil Toplum Kuruluşu" STK adı altında istihbari çalışmalar yürütmek suçlaması ile Türkiye'de 2018'de kapatıldı.MİT ve Emniyet koordinesinde bürolarına baskınlar düzenlendi.

Konu İngiliz ve ABD gazetelerine taşındı...

Sadece Ramadan Mohammed Radwan ASSI'nin Kızılay'da işe başladığı ama SGK girişinin "Çalıştığı firma" olarak INTERNATIONAL MEDİCAL CORPORATION üzerinden yapıldığı 2016 yılında 106 milyon 900 bin TL'yi Suriye'ye geçirdi.

Aynı STK 4 TIR dolusu ilacı da Suriye'ye götürdü ama ilaçların kime gittiği belli değil!

İşte KIZILAY resmi kayıtlarda, SGK kayıtlarına göre bu INTERNATIONAL MEDİCAL CORPS'da çalışan Ramadan Mohammed Radwan ASSI'yi "Baş stratejist" olarak işe alıyor aylık 30 bin TL net maaş bağlıyor, çocuklarının yıllık 30 bin TL tutarındaki okul masraflarını karşılıyor ve ev kirasını ödüyor....

Ortaya çıkan bu skandala Kızılay Başkanı Dr.Kerem Kınık ve kendisi ile birlikte Ramadan Mohammed Radwan ASSI'nin işe alımında imzası olan kişilerin nasıl yanıt verecekleri merakla bekleniyor…”

Haberde ayrıca Assi’nin şu anda “tıpkı Türkiye'de kapatılan INTERNATIONAL MEDİCAL CORPS gibi CIA'ye yakınlığı ile bilinen PANAROMA isimli STK'da çalışmakta” olduğu bilgisine de yer verilerek “Bu PANORAMA isimli vakfın kurucusu ise Bill Clinton'un eski danışmanlarından ve konuşma metinlerinin yazarı Gabriella Fitzgerald” deniliyor.

