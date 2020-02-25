Kızılay'dan 'plazma' açıklaması

Sağlık Bakanlığı’nın Kızılay’a yönelik denetim raporunda ‘plazmadan yerli ilaç üretme’ ihalesi verilen Sancak'ın yeğeninin, tesisleri olmadığı için sadece plazmayı değil, kanları da Almanya’ya gönderdiği haberine ilişkin açıklama geldi. Kızılay açıklamasında 'yurt dışına herhangi bir kan bileşeni gönderilmemiştir' denildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Kızılay’a yönelik denetim raporunda "plazmadan yerli ilaç üretme" ihalesi verilen Sancak'ın yeğeninin, tesisleri olmadığı için sadece plazmayı değil, kanları da Almanya’ya gönderdiği haberlerinin ardından Kızılay'dan açıklama geldi.

Kurumdan yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Plazma içinde yer alan maddelerin milli ilaçlara dönüştürülmesi fikri uzun yıllardır ülke gündemindedir. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz bu ürünler stratejik öneme sahiptir. Yoklukları halinde ölüme kadar varan sonuçlar doğabilir. Ekonomik açıdan ise bu ilaçlara geçtiğimiz yıl ödenen ithalat meblağı yaklaşık olarak 2 milyar 450 milyon TL’dır.

Onuncu Kalkınma Planı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, ithalat yolu ile karşılanan ve insan kanı plazmasından elde edilen ürünlerin (albümin, immunglobulin, kan pıhtılaşma faktörleri) ülkemizde üretimi için Kızılay ile plazma temini konusunda görüşmeler yapmıştır.

Bilahare projenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmesi kararlaştırılmış, gerçekleştirilen ihale neticesinde SGK ile Maxicells İlaç Şanayii A.Ş. arasında 15 Eylül 2017 tarihinde plazma ürünleri elde edilmesi projesi sözleşmesi imzalanmıştır.

Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.: Plazmanın işlenmesi ve ilaç elde edilmesi, ilaçların ruhsatlandırılması, üretim tesisi kurulması ve ruhsatlandırılması, tüm bu süreçler tamamlanana kadar ithalatın azaltılması amacı ile Sağlık Bakanlığımızın onayladığı yurt dışındaki kurulu tesislerde milli plazmamızdan milli kan ürünlerinin üretilmesi olarak belirlenmiştir.

Kızılay halen sözleşme gereği Avrupa’nın yetkili akreditasyon kuruluşu tarafından kalite denetiminden geçmektedir. Kalite onay sertifika süreci henüz tamamlanmadığından dolayı da ilaç üretimi için gereken plazmanın depolanmasına başlanmamış, yurtdışına plazma çıkışı için bakanlık onayı alınmamış ve yurt dışına herhangi bir kan bileşeni gönderilmemiştir."