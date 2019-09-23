Kızılay yolsuzlukların ortaya çıkmasına kızdı: Bilgi sızdırdı iddiasıyla işten uzaklaştırma

Günlerdir yayımlanan yolsuzluk haberleri üzerine Kızılay yönetiminin çalışanlara baskı yaptığı, basına bilgi ve belge sızdırdığı gerekçesiyle 10 kişiye uzaklaştırma verildiği öne sürüldü.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın geçtiğimiz günlerde çalışanları toplayarak “Belge sızdıranları bulacağım, araştırıyoruz” dediği iddia edildi.

BirGün'ün haberine göre, basına yolsuzluklarla ilgili bilgi ve belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle, 10 Kızılay çalışanın işten uzaklaştırdığı, telefon ve bilgisayarlarına da el konduğu öne sürüldü.

Haberde yer alan iddiaya göre, bazı telefon numaraları ile iletişime geçen personel olup olmadığı da araştırılırken, bilgi işlem birimi personeline iki farklı telefon numarası verilerek bu numaralarla görüşme yapılıp yapılmadığı inceleniyor. Kurum içerisindeki bilgisayarlarda da sıkı denetim yapıldığı ve belge indiren ve dışarıya gönderen personelin olup olmadığının da tespit edilmeye çalışıldığı söyleniyor.

'KIZILAY YÖNETİMİ SUÇSUZ 10 KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMIŞ'

BirGün’e konuşan ve iddialara cevap veren Kızılay yöneticisi, habere göre işten çıkarılanlarla ilgili şunları söyledi:

“Yapmış olduğunuz haberleri yalanlayamayan Kızılay yönetimi kurum içerisinde köstebek aramaya başlamıştı. Gerçek Kızılaycılardan aldığımız bilgi doğrultusunda Kızılay yönetimi suçsuz 10 kişiyi uzaklaştırmış. Kızılay yönetimi tarafından yapılan bu hareket bile yapmış olduğunuz haberciliğin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kızılay haksızlığa devam ettiği sürece kamuoyunu bilgilendireceğinize eminiz.”