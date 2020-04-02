Kızılay iyileşmiş hastalardan kan alımına 10 gün sonra başlayacak

Kovid-19'un kan nakliyle tedavisi için Kızılay'ın 10 gün sonra iyileşmiş hastalardan kan alımına başlayacağı açıklandı.

Kızılay'ın "pasif antikor" tedavisi için iyileşmiş koronavirüs hastalarından kan alımına 10 gün sonra başlayacağı bildirildi.

DHA'ya konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kan nakliyle yapılacak tedaviyle ilgili olarak “Sağlık Bakanlığımız bu konu ile ilgili genelgesini yayınladı, algoritmalar oluşturuldu, Bilim Kurulu kararını verdi; iyileşen ve üzerinden 14 gün geçmiş gönüllü bağışçılarımızdan kan toplamaya başlıyoruz” dedi.

Kınık "İyileşmiş hastalarımıza 14 gün sonra tekrar test yapılacak. O testlerde de Kovid-19 negatifliği aranacak. Daha sonra da bu hastalarımızdan alacağımız kanların plazmaları ayrıştırılarak Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarının 2 haftası dolmuş olacak. Dolayısıyla onlarla iletişime geçeceğiz" diye konuştu.

Kınık alınan kanların hangi hastalar için kullanılacağı sorusuna "Özellikle ağır durumda olan, mekanik solunuma mahkum, solunum hücreleri yıkıma uğramış olan ağır hastalarda bunu destek tedavisi olarak kullanabileceğiz. Ancak bu demek değildir ki yüzde 100 şifa olacak. Sadece mevcut savaşta, ilave asker gibi bu antikorların hastaya verilmesi, hücre yıkımının azaltacak, virüs yükünü azaltacak; bilimsel çalışmalar da göstermiş bunu. Tedavilere ek olarak bu pasif immünizasyon ya da plazma tedavisi uygulanmış olacak" diye yanıt verdi.