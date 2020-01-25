Kızılay Başkanı sustu, Hilal Kaplan başladı: #HilalKaplanYaliniBagisla

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depreminin hemen ardından yaptığı paylaşımda yurttaşlardan bağış istedi. Halk enkaz altında kalanları kendisi kurtarmaya çalışırken yapılan bu paylaşım büyük tepki çekerken, Kınık paylaşımını silmek zorunda kaldı. Kınık'a yönelik tepkilerin ardından sahneye çıkan Hilal Kaplan ise, 10 liralık bağışının fotoğrafını bir de tepki mesajıyla birlikte paylaşınca yurttaşlardan Kaplan'a yanıt gecikmedi: Yalını bağışla Hilal Kaplan...

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depreminin ardından paylaştığı mesajla yurttaşlardan bağış istedi.

Depremden dakikalar sonrasında, halk enkazı kendisi kaldırmaya çalışırken atılan bu mesaj büyük tepki çekerken, Kınık mesajını silmek zorunda kaldı.

Kınık'ın ardından sahneye çıkan Hilal Kaplan ise 10 liralık bağının fotoğrafını paylaştı ve "Tamam kardeş, en çok vergiyi sen verdin, sen bağış yapma. Aman 10 liran cebinde kalsın. Geriye kalan milyonların duası da yeter, bağışı da; lütfen siz eksik kalın" dedi.

Kaplan'ın bu mesajına büyük tepki yağarken, "Yalını bağışla Hilal Kaplan..." mesajı sosyal medyanın en çok mesaj atılan başlığı oldu.

Yurttaşlar Kaplan'a ve Kızılay'a yapılan yolsuzlukları hatırlatırken, Kızılay'ın asli görevinin para toplamak değil halka yardım ulaştırmak olduğu hatırlatıldı.