Kızılay Başkanı fırsatı kaçırmadı, yine halktan para istedi

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamarla tepki çeken, vergi kaçakçılığına aracılık etme suçlamalarıyla karşılaşan Kızılay Başkanı, yurttaşlardan yine para desteği istedi.

Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından yurttaşlardan para isteyen ve büyük tepki çeken Kızılay Başkanı, dün ortaya çıkan Ensar Vakfı-Başkentgaz olayına ilişkin Habertürk TV'den Veysi Ateş'e açıklamalarda bulundu.

Yayında eleştirilere yanıt veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yayının sonunda Veysi Ateş'in sözünü keserek yeniden bağış istedi.

"Soruyorsunuz şimdi, sen ikna oldun mu? İkna oldum desem bir türlü demesem bir türlü. İkna oldum desem başka türlü yazacaksınız olmadım desem başka türlü" diyen Veysi Ateş'in sözünü kesen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bir şey diyebilir miyim? Seyircilerimiz Elazığ depremi için destek vermek isterlerse deprem yazıp 2868'e gönderebilirler. Deprem yazıp 2868'e göndereceğiniz bağışlarınızla Elazığ ve Malatya'daki yardıma muhtaç insanlarımıza yardım yapacağız" ifadesini kullandı.