Kızılay aldığı 'özel şartlı bağış' miktarını açıkladı

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon doların yankıları sürerken, Kızılay son beş yılda aldığı 'özel şartlı bağış' miktarını açıkladı.

Torunlar Enerji’ye ait Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolarlık "bağış"ın yankıları sürerken, Kızılay Sözcü gazetesinin kurumun mali verileri üzerinden sorduğu sorulara yanıt verdi.

Buna göre Kızılay 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde "5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış" aldığını açıkladı. Kurumun sunumuna göre şartlı bağışların tüm bağışlar içindeki payı binde 5 oldu. Kurum sözkonusu şirketlerin ve "iş insanları"nın ise adını açıklamadı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Kızılay'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 6,9 milyar liralık yardım ve bağış topladığı; söz konusu paranın 6,5 milyar lirasının “hayır işleri ve gönüllü faaliyetler” adı altında dağıtıldığına dikkat çekilmiş ve yapılan bağışların ne kadarının şartlı olduğu ve yardımların kaynaklarına ilişkin sorular Kızılay'a yöneltilmişti.

Kızılay tarafından gazeteye gönderilen sunuma göre, kurum 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde "5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış" aldı. Kurum söz konusu paranın 30,2 milyon lirasını öğrenci yurdu yapımında kullandığını, 7,9 milyon lirasını burs, 7,1 milyon lirasını okul yapımı, 2,7 milyon lirasını "şehit aileleri için ev" ve 2 milyon lirasını eğitim yardımında kullandığını bildirdi.

Kızılay ayrıca, kuruma son 5 yılda toplam 9 milyar 969 milyon lira bağış yapıldığını, "özel şartlı bağışların tüm bağışlar içerisindeki payının sadece yüzde 0,5 olduğunu" savundu. Son 5 yılda toplam 8,1 milyar lira yardım dağıttığını belirten Kızılay'ın personel sayısı ise aynı dönemde 5 bin 754'ten 10 bin 166'ya çıktı.

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon doların ABD'deki Türken isimli vakfa yurt için gönderildiği açıklanmıştı. Ancak söz konusu vakfa yapılan bağış listesinde böyle bir bağış miktarı bulunamamıştı.

