Kızamık vaka sayısında Avrupa beşincisiyiz

Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli olarak yayımladığı kızamık verilerine göre, Türkiye kızamık vaka sayısında Avrupa beşincisi oldu. Doğrulanmış vakaların 12 aydan küçük bebekleri kapsayan kısmının neredeyse tamamı hiç aşılanmamış olan hastalardan oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli olarak kızamık verilerini yayımlıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna açıklamadığı bilgileri de burada yayımlanan verilerden öğreniyoruz.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü verileri

SON 15 YILDA EN ÇOK VAKA 2019'DA GÖRÜLDÜ

Söz konusu verilere göre, 2019 yılında 7810 şüpheli kızamık bildirimi yapıldı. Bunların 2719’u da testlerle doğrulandı.

2018 yılında doğrulanmış kızamık vaka sayısı ise 716 idi.

Son 15 yıl içinde de 2013 yılından (7415 doğrulanmış vaka) sonra en çok vakanın görüldüğü yıl 2019 oldu. Üstelik 2019 verileri içinde Aralık ayı yok.

Bu sayıyla Türkiye kızamık vaka sayısında Avrupa beşincisi oldu. Türkiye’nin üzerindeki ülkeler de sırasıyla Ukrayna (56.986 vaka), Kazakistan 11.772 vaka), Gürcistan (3.910 vaka) ve Rusya (3.643 vaka) oldu.

KIZAMIK İNSİDANSINDA 53 ÜLKEDE 21'İNCİYİZ

Türkiye’de son bir yıl için (Aralık 2018-Kasım 2019) kızamık görülme sıklığı (insidans hızı) ise milyonda 34,8.

Türkiye bu bakımdan DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülke içinde 21. sıradada yer aldı.

AŞISIZ BEBEKLER RİSK ALTINDA

Doğrulanmış 2.719 vakanın 1.000 kadarı, 12 aydan küçük bebekler ve bunların da 900 kadarı hiç aşılanmamış durumda. Kızamığa yakalanan 800 tane 1-4 yaş arasındaki çocuğun da yarısı hiç aşılanmamış.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre, bebeklerin 12. ay sonunda aşılanmaları gerekiyor.

Bu veriler hem kızamık aşısının koruyuculuğu hem de Türkiye’nin aşılama hizmetlerinin yetersizliği hakkında fikir veriyor.