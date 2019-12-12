Çorum'da bir kız yurdunda kalan 103 öğrenci ile iki öğretmen karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Altı öğrenci yoğun bakımda tedavi görüyor.

Olay, Çorum’un Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesi’ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Sabah saatlerinde 103 öğrenci ile iki öğretmen karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ALTI ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA Öğrencilerden 20’sinin Çorum’da tedavi edildiğini belirten Valisi Mustafa Çiftçi, “Altı öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık’taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor” dedi. DOĞAL GAZ BACASI YERİNDEN ÇIKTI Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: Öğrencilerimiz saat 05.40 sıralarında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. İlk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşerek, kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.