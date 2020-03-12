Kitlesel Newroz mitingleri iptal edildi

Kitlesel Newroz mitingleri yeni koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Kitlesel Newroz mitinglerinin yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 21 Mart’ta kutlanacak Newroz’a ilişkin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya, DTK Eşbaşkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, Demokratik Bölgesi Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Özgür Kadın Hareketi (TJA) Sözcüsü Ayşe Gökkan ve Kürdistani İttifak Çalışması’ndaki Kürt partilerinin temsilcileri katıldı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kitlesel Newroz mitinglerinin iptal edildiği duyuruldu.

"Kürdistani İttifak Çalışması"ndaki yer alan siyasi parti ve kurumlar şöyle: Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Azadî Partisi, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-Bakur),