Kırklareli İl Sağlık Müdürü'nde de virüs çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da test yaptırdı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de koronavirüs testi pozitif çıktığı duyuruldu.

Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, il sağlık müdür yardımcıları ve özel kalemin de gözlem altına alındığı öğrenildi.

Daha önce de Vali Osman Bilgin virüse yakalanmıştı. Vali Bilgin'le temas halinde olan Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu'nun testinin negatif çıktığını belirtirken, diğer müdürlerin test sonuçlarının beklendiği açıklandı.