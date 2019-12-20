Kırıkkale Üniversitesi'nden 'Arapça İstiklal Marşı' açıklaması

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nın Arapça okunması tartışma konusu olurken, Rektörlük'ten açıklama geldi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dünya Arapça Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı Arapça okundu.

Tepki çeken etkinliğe ilişkin Rektörlükten açıklama geldi.

"UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Arapça Günü çerçevesinde Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerimiz tarafından bir etkinlik gerçekleştirilmiş ve söz konusu etkinlikte saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşımız Türkçe olarak büyük bir coşkuyla okunmuştur. Ardından günün anlamına uygun olarak ve programa katılan yabancı öğrencilerin manasına idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşımız bir öğrencimiz tarafından Arapçaya çevrilmiştir" denilen açıklamada, "Sosyal medyada Üniversitemize ve bu programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça olarak okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.