Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüme mahkeme ‘dur’ dedi

Kirazlıtepe Mahallesi sakinlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Evrensel’de yer alan habere göre; Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, evlerini kentsel dönüşüm kapsamında vermek istemeyen Kirazlıtepe Mahallesi sakinlerine satış tebligatları göndermiş ve evlerini satışa çıkarmıştı.

Mahalleli, tebligatlara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahalleli arazinin hukuka aykırı olarak riskli alan ilan edildiği ve zorla muvafakatname imzalatılmaya çalışıldığı gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasını ve iptalini istedi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi de, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

