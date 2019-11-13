Kimya Mühendisleri Odası'ndan siyanür açıklaması

Kimya Mühendisleri Odası siyanürle intihar vakalarının gündeme gelmesinin ardından maddenin alım satımına kısıtlama getirilmesini talep etti.

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) internetten ve piyasadan çok kolay bulunabilen bu zehirin alım satımı için bir an önce kısıtlama ve denetim getirilmesini talep etti.

Siyanürün kimya sanayinde madencilik, kuyumculuk, haşere ilacı üretimi, naylon, polyamid, akrilik ve plastik işkollarında sıkça kullanılan bir kimyasal olduğunu dile getiren KMO, toksik bir madde olan siyanürün, çok kuvvetli bir zehir olması nedeniyle eser miktarda alımında bile öldürücü olduğunu söyledi.

Siyanürün alımında ve satımında mevzuatta herhangi bir kısıtlama olmadığını ve serbestçe alım satımının yapıldığını, temininde güçlük çekilmediğini dile getiren KMO, “Bazı tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik’te tehlikeli bazı tehlikeli kimyasalların kısıtlanmasına dair hükümler bulunsa da bu yönetmelikte verilen listede siyanür yer almamaktadır” dedi.

'İNTERNETTEN ALINABİLİYORDU'

Siyanürün kimyasal madde satıcılarından temin edilmesinin sıradan bir işlem olduğunu dile getiren KMO açıklamasında, şöyle denildi: “Söz konusu zehirli maddenin trajik olaylara neden olmaması için satışı ve bulundurulması konusunda devletin acilen önlemler alması gereklidir. Siyanür bulundurulması ve satışı 'Bazı tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik' kapsamına alınarak kısıtlanmalıdır. Kısıtlama gerçekleşene kadar; sanayi kullanımı sırasında temini gerektiğinde sanayi ya da esnaf odalarından veya Kimya Mühendisleri Odasından alınan bir belge karşılığı satış işlemi gerçekleştirilmelidir. Kamuoyunu derin bir infiala sokan ve toplumda umutsuzluk yaratan vakaların meydana gelmemesi için siyanür ve diğer tehlikeli kimyasalların satışı ve bulundurulmasına dair önlemler alınmalıdır."