Kimdir bu Ahmet Turan Kılıç? İşte Sivas Katliamı'ndaki rolü!

Sivas Katliamı davası sanığı olan ve Erdoğan'ın af kararı sonrası salıverelen Ahmet Turan Kılıç, yandaş basın tarafından 'masum bir televizyon tamircisi', 'katliamdan habersiz sıradan biri', ve 'Ahmet Dede' olarak sunulmuştu. Ancak hiçbiri Kılıç'ın katliamda oynadığı role yer vermedi. İşte polis ifadeleriyle katliamcı gericinin Sivas'taki rolü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilerek salıverilen Sivas Katliamı davası sanıklarından Ahmet Turan Kılıç'ın katliamda oynadığı rol, polis tutanaklarında net bir şekilde yer almıştı.

AKP medyası tarafından "masum bir televizyon tamircisi" ve "Ahmet Dede" şeklinde haberleştirilen Kılıç, katliam sırasında gerici güruhu yönlendiren isimlerden biriydi.

Gericileri sürekli otele saldırmaya teşvik eden, "Laik düzen yıkılacak", "Yaşasın şeriat" sloganları atarak otele saldıran Kılıç'ın oynadığı rol polis ifadelerinde de net şekilde gözler önüne serilmişti.

Odatv'de yer alan video haberde, Kılıç'a ilişkin o ifadelere yer verildi:

Emniyet görevlisi Mehmet Yıldız, Ahmet Turan Kılıç'ı Madımak önünde "Vali istifa", "Sivas Aziz'e mezar olacak", "Şeytan Aziz", "Laik düzen yıkılacak", "Yaşasın Şeriat" sloganları atarken gördüğünü, otele gitmek isterken polisin kendisini püskürttüğünü, bu sırada Kılıç'ın "bizim sizinle işimiz yok diyerek" yeniden barikatı aşmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Emniyet görevlisi Sami Ece ise, Ahmet Turan Kılıç'ın "arkadaşlar bu cihattır, yürüyelim" diye bağırdığını, halkı otele doğru sevk ederek tahrik ettiğini gördüğünü söyledi.

Emniyet görevlisi Mustafa Kılıç, "Hadisenin başından sonuna kadar ve hadisenin içinde devamlı olarak Kılıç'ı gördüğünü, "Şeriat gelecek zülüm bitecek" dediğini, Madımak önünde "ne duruyorsunuz, taş atın" dediğini, PTT önündeki taşları da oradakilere gösterdiğini, hadise günü Kılıç'ı bu eylemleri yaparken çok net gördüğünü söyledi.

Diğer emniyet görevlileri de Kılıç'ın kalabalığı başından sonuna kadar tahrik ederek önderlik eden bir kişi olarak gördüklerini beyan etti.