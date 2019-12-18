Kilit Global’e 200 milyon, THY’ye 2,5 milyar dolarlık vergi ve harç istisnası

Kasım ayında 11 turizm firmasına vergi ve harç istisnası getirildi. Kilit Global’e 200 milyon, THY’ye 2,5 milyar dolarlık vergi ve harç indirimi sağlandı.

2019 yılının Kasım ayında vergi resim ve harç istisnası getirilen şirketlerin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kasım ayında 11 turizm şirketine vergi, resim ve harç istisnası getirildi.

Bu şirketler için öngörülen hizmet geliri tutarı 238 milyon 612 bin dolar ve 7 milyon 600 bin avro olarak açıklandı.

Vergi istisnası getirilen turizm işletmelerinden 8’i konaklama, 3’ü seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren firmalardan oluştu.

Vergi ve harç indirimi olarak en yüksek miktar 200 milyon Dolar ile Kilit Global Turizm’e sağlandı.

Türk Hava Yolları’na (THY) da Kasım 2019 döneminde 2,5 milyar dolarlık vergi ve harç istisnası getirildi.